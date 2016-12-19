Национализируемый Приватбанк на день прекратит корпоративные платежи

Приватбанк на один день остановит корпоративные платежи, сообщила в Facebook проектный менеджер реформ финансового сектора в Национальном совете реформ Виктория Страхова. На нее ссылается «Лигабизнесинформ». По словам Страховой, платежи, пришедшие 19 декабря, будут выполнены 20 декабря. «Это никак не связано ни с ликвидностью, ни с какими-либо другими показателями банка. Это техническая необходимость, обусловленная процедурой смены контроля и особенностями законодательства», – объяснила она.

Правительство Украины вечером 18 декабря сообщило, что национализирует 100% Приватбанка – из соображений сохранения стабильности в банке и в финансовой сфере в целом. По состоянию на 31 марта 2016 г. основными акционерами Приватбанка были его основатели Геннадий Боголюбов (прямое участие – 33,2525%, опосредованно – 8,3244%) и Коломойский (прямое участие – 41,6572%, опосредованно – 8,3244%), среди миноритарных акционеров были топ-менеджеры банка. Еще 14 декабря банк заявлял, что на него ведется информационная атака о «псевдонационализации».

18 декабря председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что национализировать банк правительству предложили частные акционеры банка – в интересах его клиентов. Решение о добровольной национализации было принято в результате переговоров между представителями государства и владельцами Приватбанка, сообщал УНН со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу. Один из них добавил, что еще несколько дней назад были приняты изменения в уставе учреждения, которые позволят начать процесс национализации.

IT-директор Приватбанка Дмитрий Дубилет и первый зампред правления банка Олег Гороховский в Facebook заверили, что на клиентах банка и их деньгах на счетах в банке перемены не скажутся. По их словам, правление банка возглавит экс-министр финансов Александр Шлапак. По словам Дубилета, акционеры согласились на национализацию из-за последней информационной атаки, целью которой было посеять панику среди клиентов «Привата».