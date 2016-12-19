Банк России против административного распределения дешевых кредитов «приближенным» компаниям

Банк России против административного распределения дешевых кредитных ресурсов «приближенным» компаниям, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП.

Она вновь повторила, что снижение инфляции само по себе не создает экономического роста. «Должна быть взаимоувязанная политика бюджетной консолидации, денежно-кредитной политики и структурных реформ», – добавила она.

«Инфляция сейчас потихонечку снижается, и это дает основания говорить о том, что мы сможем перейти к снижению ключевой ставки. Наша денежно-кредитная политика вызывает в бизнес-среде споры по поводу того, не слишком ли жесткую денежно-кредитную политику мы проводим, не слишком ли зажимаем мы бизнес», – указала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ готов к снижению ключевой ставки, но только на базе снижения инфляции, «причем снижения, которое дает ее устойчивый низкий уровень». Любое другое снижение ключевой ставки может привести только к росту инфляции, краткосрочному всплеску экономического роста и подрыву условий для долгосрочного экономического роста, пояснила Набиуллина.

«Когда говорят о том, что дайте дешевых кредитов целенаправленно лучшим предприятиям, мы понимаем, что эти предприятия будут выбираться административным путем. Конечно, для кого-то это будет приятно, это будет счастье, но за дешевые кредиты кому-то у нас заплатит более высокими процентными ставками весь бизнес, население, для которого будут более низкие совки по депозитам и рост потребительских цен, который, как известно, является налогом для бедных. <...> Я очень надеюсь, что РСПП, который всегда отличает высокий профессиональный уровень внутренней дискуссии, возможность привлекать лучших экспертов, может сыграть большую роль в том, чтобы от пустых разговоров о финансировании приближенного бизнеса через дешевые кредиты действительно сформировать повестку, которая нужна для того, чтобы у нас в стране развивались инвестиции», – сказала она.

По мнению Набиуллиной, бизнес предпочитает не инвестировать полученную прибыль в производство, а держать ее на счетах в банках.