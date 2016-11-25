Как получить деньги в российских фондах поддержки малого бизнеса

В России выстроена пирамида финансовой поддержки бизнеса. Ориентироваться нужно на то, сколько есть денег у источника финансирования и соответствует ли бизнес требованиям, которые у всех фондов различаются.

1. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

На вершине пирамиды находится РФПИ. Его зарезервированный капитал сегодня составляет $10 млрд. В первую очередь он выступает соинвестором для международных компаний, которые сегодня вкладываются в Россию. Допустим, компания из Саудовской Аравии решила взаимодействовать с одной из компаний России. В этом случае РФПИ – нужный институт развития, который поможет партнерству. Для работы с фондом есть одно главное условие: РФПИ вносит ровно столько денег (или меньше), сколько вносит другой соинвестор. Для крупного бизнеса это очень интересный инструмент. Общение с РФПИ происходит напрямую, необходимо встречаться и общаться. А решение по инвестициям в проект принимают советы разного уровня.

2. «Роснано»

На следующем уровне пирамиды – фонд «Роснано». Его бюджет в 2015 г. составлял примерно 150 млрд руб., но цифра постоянно меняется. «Роснано» имеет наибольший финансовый потенциал для инвестирования в малые и средние предприятия, разрабатывающие новые технологии. Фонд рассматривает проекты, которые имеют ценность в долгосрочной перспективе. После того как бизнес достигнет зрелости, «Роснано» продает свою долю. Корпорация имеет мощный административный ресурс в виде связей с «Газпромом», РЖД, другими гигантами. Именно портфельные компании «Роснано» получают определенный приоритет по размещению заказа. На сайте «Роснано» предусмотрен личный кабинет заявителя, через который подается заявка и отслеживаются все этапы ее рассмотрения. Но в своих решениях фонд не торопится, средний срок рассмотрения проекта – 180 дней, проект проходит многоступенчатую экспертизу.

3. Российская венчурная компания (РВК)

На третьем сверху уровне пирамиды – РВК с бюджетом чуть более 30 млрд руб. Компания не общается напрямую с бизнесменами. Этим занимаются венчурные фонды-партнеры. Подать заявку в любой венчурный фонд можно через интернет. Важно обратиться в фонд, который специализируется на отрасли, где работает предприниматель. Венчурный партнер берет на себя издержки по полной юридической, финансовой, маркетинговой и технической экспертизе проекта. Основные задачи бизнесмена – правильно подготовить документы, на что может уйти около месяца, обосновать траты запрашиваемых денег и убедительно представить проект. Если все сложится удачно, ждать первого транша придется до полугода. В один проект фонд может вложить до 25 млн руб.

4. Фонд развития промышленности (ФРП)

На четвертом уровне пирамиды – ФРП при Минпромторге. Общий бюджет инвестпроектов фонда сегодня составляет 106,2 млрд руб. ФРП – что-то вроде единого окна для всех программ развития: для малого, среднего, крупного бизнеса в промышленности. Фонд выделяет кредиты на срок до семи лет по ставке 5% в диапазоне от 50 млн до 500 млн руб. ФРП поддерживает инвестиционные проекты с высоким уровнем проработки и готовности – сюда стартапы не подойдут. Деньги предоставляются только по принципу софинансирования. Процедура получения кредита такая же, как в банке, но акцент делается не столько на финансовые показатели, сколько на будущую выгоду для государства. Оценивается бюджетная и социальная эффективность проекта.

5. Фонд «Сколково»

По схожей системе работает и фонд «Сколково». Бюджетное финансирование фонда в 2015 г. составило 38,6 млрд руб. Он специализируется на инфраструктурной поддержке проектов НИОКР. Доступ к инструментам поддержки имеют в первую очередь компании – резиденты «Сколково». Фонд выращивает проекты для последующей коммерциализации и помогает им выйти на зарубежные рынки. Но денег дает немного: от 1–5 млн до 30 млн руб. на разных этапах. На заключительной стадии бизнес сам должен найти соинвестора.

6. Корпорация МСП

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) располагает 50 млрд руб. Основная ее помощь малому и среднему предпринимательству – гарантии по кредитам, которые малым и средним предприятиям выдают банки. Поддержку можно запросить через сайт корпорации. «МСП банк» (на основе банка и Агентства кредитных гарантий была создана Корпорация МСП) работает с малым и средним бизнесом не напрямую, а через банки-партнеры. Их около 150. Конкретную региональную организацию можно найти на сайте «МСП банка» в разделе «Где получить поддержку». Если заявка будет одобрена, бизнесмен получит более низкую ставку по кредиту. Ставка достаточно конкурентоспособная по сегодняшним меркам – около 13%. Впрочем, если бизнесу нужен кредит на долгий срок, лучше искать другие источники финансирования.

7. Фонд Бортника

В основании пирамиды расположился Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (известный как Фонд Бортника). В 2015 г. он получил из федерального бюджета 8,5 млрд руб. Это один из активно действующих фондов, который дает деньги на развитие как стартапа, так и экспорта. Молодой ученый 18–28 лет может получить в фонде первый грант в 400 000 руб. для старта. Например, фонд может поддержать разработку препарата для лечения раковых заболеваний.

Все эти фонды федеральные. Однако бизнесу стоит обратить внимание на инструменты, которые есть у региональных властей. Например, компания реализует инвестиционный проект и берет кредит в банке. Она может обратиться в министерство экономического развития своего региона и получить частичное субсидирование процентной ставки по кредиту. В министерстве предоставят инструкцию, как воспользоваться этой формой господдержки. Этот инструмент работает сегодня по всей России.

Автор – вице-президент «Деловой России»