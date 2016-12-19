Банк НКБ отключен от платежной системы ЦБ – СМИ

Банк России отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) московский банк НКБ, сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и его источник в банковских кругах. Как сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на источник в банковской сфере, НКБ был отключен от БЭСП с 16 декабря. Связаться с пресс-центром и колл-центром банка портал не смог.

В 2015 г. НКБ получил чистый убыток по РСБУ в размере 7,43 млн руб., годом ранее убыток банка составил 13,57 млн, за первые шесть месяцев 2016 г. убыток банка составил 1,55 млн руб., отмечают «Банки.ру». «Прайм» сообщает, что за январь – ноябрь нынешнего года чистый убыток банка составил почти 30 млн руб. Основной причиной убыточности банка портал называет высокий уровень операционных расходов при низком уровне чистых процентных доходов.

По данным «Прайма», к 1 ноября капитал НКБ приблизился к минимально допустимому значению в 300 млн руб. и составил 304 млн руб., к декабрю он вырос до 318 млн руб. НКБ в ноябре также резко сократил кредитование юридических лиц – с 306,3 млн до 51,3 млн руб., а кредитование физлиц сократил в 1,75 раза – до 141,2 млн руб., напоминает агентство.

НКБ был зарегистрирован в июне 1994 г. в Калмыкии под названием «Национальный клиринговый банк». В 2015 г. он «переехал» в Москву. Сейчас кредитная организация принадлежит 10 акционерам, каждый из которых имеет в банке 10%-ную долю. По данным «БИР аналитик», на 1 сентября банк занимал 577-е место в банковской системе страны с активами 684 млн руб., собственные средства составляли 345,3 млн руб., средства населения – 264 млн руб., отмечает «Прайм».