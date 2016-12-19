ЦБ отозвал лицензии у четырех банков

Банк России с 19 декабря отозвал лицензии у четырех кредитных организаций – Вологдабанка, банка «Миръ», «Идея банка» и «Форус банка», следует из данных ЦБ.

«Идея банк»

«Идея банк» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, отмечает регулятор. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного представления информации в уполномоченный орган». Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России, деятельность банка была ориентирована на проведение сомнительных операций.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, в связи с чем ЦБ принял решение об отзыве лицензии у «Идея банка». В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО «Идея банк» на 1 декабря 2016 г. занимало 264-е место в банковской системе России.

«Миръ»

Акционерный коммерческий банк «Миръ» лишен лицензии за неисполнение федеральных законов и нормативных актов Банка России, говорится в сообщении ЦБ.

Банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери, а также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отмечает регулятор. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных мер по нормализации деятельности банка, в связи с чем Банком России принято решение о выводе АКБ «Миръ» с рынка банковских услуг. В банк назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, на 1 декабря 2016 г. по величине активов АКБ «Миръ» занимал 381-е место в российской банковской системе.

«Форус банк»

АО «Фора – оппортюнити русский банк» («Форус банк») лишен лицензии в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала, сообщил Банк России.

При неудовлетворительном качестве активов «Форус банк» неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски, отмечает ЦБ. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, банк утратил значительную часть собственных средств. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Форус банк» на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе Российской Федерации.

Вологдабанк

Решение об отзыве лицензии Вологдабанка принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также значением нормативов достаточности капитала ниже 2% и снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала, говорится в сообщении ЦБ.

Вологдабанк «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы», поясняет регулятор. Кроме того, банк отражал в учете фактически отсутствующие активы и представлял в ЦБ отчетность, скрывающую его реальное финансовое положение, говорится в сообщении Банка России.

«В результате исполнения АО «Вологдабанк» требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)», – отмечает ЦБ.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Согласно данным отчетности, по величине активов АО «Вологдабанк» на 1 декабря 2016 г. занимало 429-е место в российской банковской системе.

Все четыре банка являются участниками системы страхования вкладов.