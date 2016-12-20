Татагропромбанк ввел ограничения на снятие наличных средств

Татагропромбанк (регистрация в Татарстане) из-за повышенного спроса на досрочное расторжение вкладов в связи с трудностями Татфондбанка вводит ряд ограничений на получение денежных средств при закрытии вкладов, сообщается на сайте кредитной организации.

При досрочном востребовании вклада по предварительной заявке будет возможно снять не более 10 000 руб. в день. По истечении срока действия вклада – не более 50 000 руб. Кроме того, снятие наличных с банковского счета лимитировано до 10 000 руб. в день.

В сообщении банка отмечается, что ограничения носят временный характер.

«Мы понимаем обеспокоенность клиентов в связи с информационной атакой на банки и просим вас не поддаваться панике. Напоминаем, что действует гарантированное государством страхование вкладов физических лиц в размере 1 миллион 400 тысяч рублей. Ограничения будут сняты после решения проблем ПАО "Татфондбанк", где в настоящий момент введена временная администрация», – сообщает Татагропромбанк.