Греф: прибыль банковского сектора в 2017 году составит 1,2–1,3 трлн рублей

Российский банковский сектор в 2017 г. может заработать 1,2-1,3 трлн руб. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия 24» озвучил президент Сбербанка Герман Греф.

По его словам, это на 50% больше, чем в этом году, поэтому будет идти восстановление маржи, сокращение доли плохих активов. "Для банковской системы 2016 г. достаточно неплохой - идет восстановление маржи, идет восстановление плохих активов", - отметил Греф.

Он добавил, что в 2016 г., по оценке Сбербанка, банковский сектор России заработает около 800-850 млрд руб. «Это хороший результат, особенно если его сравнивать с прошлым годом», - сказал Греф.

Банк России оценивает, что прибыль банковской системы России в 2017 г. сохранится приблизительно на уровне 2016 г. По данным ЦБ, российские банки за 11 месяцев 2016 г. получили прибыль в размере 788 млрд руб. По сравнению с показателем на начало года прибыль банков выросла в четыре раза.