Прибыль российских банков в 2017 году может на 20% превысить показатель этого года

Прибыль российского банковского сектора по итогам следующего года может на 20% превышать показатель по итогам 2016 г. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф.

«Первое полугодие этого года было еще под знаком формирования резервов, пониженной маржи. Думаю, что в первом полугодии (2017-го - ИФ) будет серьезное отличие от первого полугодия этого года. Так что прибыль в следующем году может быть реально процентов на 20 выше, чем в этом году», - пояснил он.

По его словам, 2017 г. для банков будет более или менее стабильным. ЦБ считает, что прибыль банков в текущем году может составить 800-900 млрд руб.