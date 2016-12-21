Президент «ВТБ 24» порекомендовал россиянам вклады в рублях на длительный срок

Вклады населения в российских банках в 2017 г. вырастут на 10%, а ставка снизится, поэтому выгоднее вкладывать деньги на длительный срок, считает президент «ВТБ 24» Михаил Задорнов. «Мы ждем роста вкладов населения в следующем году на 10%, примерно настолько, насколько выросли бы вклады без переоценки в 2016 г.», - сказал Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».

ЦБ ожидает, что средства физлиц в 2017 г. будут расти темпами на уровне 2016 г. Вклады населения в российских банках в ноябре выросли на 1,3% до 23,674 трлн руб., за 11 месяцев 2016 г. - на 2% (без учета валютной переоценки выросли на 5,2%).

Сейчас самые популярные у физлиц вклады - сроком на полтора года, отметил Задорнов.

Он подчеркнул, что ставки по вкладам и кредитам по мере снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ также будут снижаться. Группа ВТБ ожидает снижения ключевой ставки Банка России по итогам 2017 г. на 2 процентных пункта до 8%. «Это означает, что банки ставки по депозитам и по кредитам [будут снижать], мы снизим как по кредитам, так и по депозитам и для населения, и для предприятий», - отметил глава «ВТБ 24».

В связи с этим он рекомендовал делать вклады в рублях на более длительный срок. По его мнению, обратная ситуация наблюдается с вкладами в валюте: сейчас ставки по ним низкие, но имеют в перспективе тенденции к повышению.