ЦБ ввел временную администрацию в Интехбанке

Банк России ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в Интехбанке. Решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, следует из пресс-релиза регулятора.

Функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Одновременно Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка сроком на три месяца. Введение моратория является страховым случаем. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен АСВ.