АСВ просит МВД проверить РАО и РСП на причастность к выводу 1,84 млрд рублей из Мострансбанка – «Коммерсантъ»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) попросило МВД проверить руководителей Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности на причастность к выводу более 1,84 млрд руб. из Мострансбанка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Лицензия у Мострансбанка была отозвана в мае 2016 г. По мнению АСВ, деньги вкладчиков могли выводиться из Мострансбанка через ООО «Проммо», которое начало активно кредитоваться в банке в 2011 г. Проведенный после отзыва лицензии аудит выявил, что задолженность «Проммо» по договорам временного безвозмездного пользования превышает 1,84 млрд руб., пишет газета.

По мнению АСВ, хищение и растрату средств вкладчиков организовало руководство Мострансбанка, в частности бывший предправления банка Сергей Захариков. Как напоминает издание, он с июня находится под домашним арестом во другому делу - о незаконной банковской деятельности.

Для прикрытия хищений в Мострансбанке была разработана многоступенчатая система, целью которой стала фальсификация отчетности для Центробанка, считает АСВ. В конце каждого календарного месяца в отчетности Мострансбанка отражалось «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед кредитным учреждением, а для этого на счета должника переводились деньги со счетов трех крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП), пишет газета. В АСВ считают, что эта схема, которую банкиры называют «насосом», работала несколько лет, а задолженность «Проммо» в отчетности банка не отражалась. После сдачи отчетности в ЦБ всякий раз деньги РАО, ВОИС и РСП возвращались их владельцам, установило АСВ.

В декабре 2015 г. отражение этих операций в бухучете Мострансбанка было прекращено по просьбе представителей РАО, ВОИС и РСП, говорится в заявлении АСВ в МВД. Участие этих организаций «в операции по сокрытию совершенного хищения» может означать, что их руководство причастно к хищению, считают в АСВ.

Также агентство просит МВД проверить «Проммо» на возможную аффилированность с бывшим председателем правления банка. АСВ не исключает, что в этой схеме по выводу средств помимо «Проммо» могли быть задействованы ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк» и ООО «Игротроник». Если это найдет подтверждение, то общая сумма выведенных денег, по подсчетам АСВ, превысит 35,5 млрд руб.