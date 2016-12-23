Fitch отзовет рейтинги всех российских компаний по национальной шкале

Агентство Fitch объявило, что решило отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. Это связано с тем, что в России введена новая система регулирования отрасли кредитных рейтингов, которая делает невозможным использование в регулятивных целях рейтингов Fitch по российской национальной шкале. Таким образом, агентство к 31 марта 2017 г. отзовет приблизительно 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале, но продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале.

«Fitch Ratings поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с Центральным банком России», - говорится в заявлении от имени управляющего директора московского офиса агентства Дмитрия Суркова.

Fitch напоминает, что офис агентства в России существует с 2003 г. Агентство заверяет, что по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке и продолжает расширять портфель российских эмитентов международных долговых обязательств, который в настоящее время насчитывает около 200 эмитентов.

Об этих планах Fitch предупреждало еще в феврале 2016 г.

В марте «дочка» международного рейтингового агентства Moody's - Moody's Interfax - сообщила, что отозвала все рейтинги по национальной шкале в России. Решение было принято в связи с изменениями в российском законодательстве и ввиду потенциальных ограничений, которые могли бы повлиять на присвоение рейтингов по национальной шкале в России. О таких планах Moody's сообщило 9 марта. Агентство заявило, что прекратит присвоение рейтингов России по национальной шкале и закроет Moody's Interfax, где международному агентству принадлежит 50% + 1 акция.

Закон о рейтинговых агентствах в России создает две существенные проблемы «большой тройке»: российская структура не сможет отзывать рейтинги по национальной шкале в связи с решениями властей иностранных государств, а также должна иметь отдельные рейтинговый, методологический комитет и службу внутреннего контроля, писали ранее «Ведомости». «Первая проблема заключается в том, что по закону США агентство обязано отозвать рейтинги, если компания попала в черный список OFAC (управление по контролю за иностранными активами минфина США. – «Ведомости»), если рейтинг не отозван, то агентству грозит гигантский штраф. А вторая проблема создает чрезмерные затраты: сейчас часть функций выполняется офисами в Лондоне, Нью-Йорке и т. д. Кроме того, российский закон требует проводить ротацию кадров каждые несколько лет», – объяснял «Ведомостям» источник, близкий к «тройке».