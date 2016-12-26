Минниханов надеется на санацию Татфондбанка «серьезной банковской структурой»

Президент Татарстана Рустам Минниханов надеется, что Банк России сможет найти «серьезного» санатора для Татфондбанка, в отношении которого введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

«Мы ждем, надеемся, что Центральный банк сможет найти санатора [для Татфондбанка]. На самом деле санатором может выступать только очень серьезная банковская структура», – сказал он на заседании госсовета.

Банк России с 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» на три месяца. Это решение связано с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Регулятор руководствовался статьей 18938 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Введение такого моратория является страховым случаем. В связи с неустойчивым финансовым положением Татфондбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков ЦБ ввел в банке временную администрацию на шесть месяцев. Ее функции возложены на АСВ.