ВЭБ прогнозирует чистый убыток за 2016 год в 130 млрд рублей

Чистый убыток Внешэкономбанка ( ВЭБ) по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) по итогам 2016 г. может составить около 130 млрд руб., лучше прогноза в 200–250 млрд руб., сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков.

«Планировался убыток по итогам года в размере 200–250 млрд руб. В итоге будет около 130 млрд руб. по РСБУ», – сказал он.

Чистый убыток Внешэкономбанка по международным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2016 г. сократился в 1,54 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 86,2 млрд руб. По итогам III квартала ВЭБ получил чистый убыток в размере 3,4 млрд руб. против 59,5 млрд руб. за аналогичный период 2015 г.