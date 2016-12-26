Минниханов поручил проверить действия лиц, допустивших проблемы Татфондбанка

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам проверить действия должностных лиц, допустивших проблемы Татфондбанка. Об этом сегодня сообщил журналистам сам глава республики.

«Обращаются в мой адрес, почему не принимаются меры со стороны правоохранительных органов. Правоохранительные органы занимаются, но сегодня я еще и дополнительно дал поручение», - сказал Минниханов. «Где какие нарушения, должностные лица, - будут приниматься меры, я этот вопрос возьму на контроль», - подчеркнул глава республики.

Банк России с 15 декабря 2016 г. ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца. Как говорится в пресс-релизе регулятора, такое решение было принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.