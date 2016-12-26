Радиотехбанк успел сократить вложения в Татфондбанк

Вложения Радиотехбанка в Татфондбанк составляют 0,17% от величины активов, которые превышают 6 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Радиотехбанка. На 26 декабря этого года на балансе банка учтены векселя Татфондбанка на 9,7 млн руб., уточнил он. Получается, что банк успел сократить вложения в Татфондбанк. Еще на 1 ноября у Радиотехбанка около 5% активов приходилось на Татфондбанк, говорил «Ведомостям» управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков.

В середине декабря Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанк, наложив мораторий на выплаты его кредиторам. А в конце прошлой недели регулятор ввел временную администрацию в Интехбанк, также наложив мораторий на выплаты. «Весной этого года Интехбанк формально вышел из группы Татфондбанка, но фактически мало что изменилось – межбанковские отношения и пересечения по активам двух банков не исчезли», - говорил Волков. По структуре собственности это прослеживается плохо, но де-факто Татагропромбанк, Радиотехбанк, Интехбанк и Татфондбанк – это связанные кредитные организации, указывал он.

ЦБ рассматривает возможность санации Татфондбанка и поддержки Республики Татарстан. Регулятор возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить около 120 млрд руб. на поддержку банков Татарстана, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, и топ-менеджер одного из банков Татарстана. Как именно и кем будут распределены средства по банкам, будет понятно уже до конца года, говорит последний.