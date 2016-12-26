Суд признал Сергея Магина виновным по «делу Мастер-банка»

Пресненский суд Москвы признал Сергея Магина, Вадима Рыбальченко и еще ряд лиц виновными по уголовному делу о незаконном обналичивании и выводе из России 122 млрд руб., сообщило в понедельник РАПСИ из зала суда. Им вменяется организация преступного сообщества и участие в нем, незаконная банковская деятельность и незаконное образование юридического лица.

Установленный доход преступной группы в виде комиссионных превысил 611 млн руб., уточнила судья. Сторона обвинения предварительно называла 169 млрд руб. выведенных денег и порядка 846 млн руб. незаконного дохода. Глава преступной группы Сергей Магин, выступая в среду, 21 декабря, с последним словом, связал свое преследование с произволом «силовой бюрократии», которая «может все», сообщило информагентство РБК из зала заседаний.

Помимо Магина и Рыбальченко в деле десять подсудимых, для которых прокурор в ходе прений запросила от шести лет колонии общего режима до 14,5 г. колонии строгого режима. Магину и Рыбальченко государственный обвинитель попросила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Никто из фигурантов дела вину полностью не признал.

Также в ходе прений прокурор просила конфисковать в государственную собственность изъятые в ходе обысков, проведенных в рамках уголовного дела, денежные средства в размере свыше 1 млрд руб.

В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждений по данному делу. Организатором схемы по выводу и обналичиванию следствие сочло Сергея Магина. Под его руководством группа банкиров переводила деньги от клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала или направляла на счета в банки Прибалтики или Кипра. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, и брали комиссию за услуги. В ходе оперативных мероприятий в том числе был задержан броневик Мастер-банка с деньгами, обналиченными этой группой, - около 20 млн руб.