Объем страхового возмещения клиентам Татфондбанка составляет 53,7 млрд рублей

Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками Татфондбанка оценивается в 53,7 млрд руб., передает «Интерфакс».

По состоянию на 12.00 мск 27 декабря 2016 г. 43 800 вкладчикам банка было выплачено около 18,8 млрд руб., или 35% страховой ответственности АСВ, говорится в сообщении госкорпорации. Выплаты начались 26 декабря.

В середине декабря Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанк, наложив мораторий на выплаты его кредиторам, что, по закону, является страховым случаем. ЦБ рассматривает возможность санации Татфондбанка и поддержки Республики Татарстан. Регулятор возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить около 120 млрд руб. на поддержку банков Татарстана, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, и топ-менеджер одного из банков Татарстана. Как именно и кем будут распределены средства по банкам, будет понятно уже до конца года, говорит последний.