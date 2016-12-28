Курс евро упал до 63 рублей впервые с 23 июля 2015 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в среду днем упал до отметки 63 руб./EUR1, впервые с 23 июля 2015 г., то есть до минимума почти за полтора года, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

Потери евровалюты по отношению к закрытию предыдущего дня составили 43,5 коп. При этом курс доллара США к 15:20 мск составил 60,58 руб./$1, что всего на 9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», снижение курса евро на Московской бирже связано как с продолжающимся ростом мировых цен на нефть (Brent торгуется в среду днем вблизи уровня $56,3 за баррель), что в целом позитивно для рубля, так и с новой волной снижения евровалюты против доллара на мировом рынке Forex, где евро опустился ниже отметки $1,04.

Нефтяные цены могут вырасти в начале 2017 г., если страны ОПЕК покажут приверженность достигнутому ими соглашению, считают аналитики.

Кроме того, на цены может повлиять возросший зимой спрос. 13 января мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу. Суммарно добывающие страны намерены снизить производство на 1,8 млн баррелей с января.