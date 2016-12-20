Курс евро упал ниже 64 рублей впервые за полтора года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 64 руб. К 14.08 мск европейская валюта подешевела на 50 коп. до 63,97 руб. - это минимум с июля 2015 г., передает «Интерфакс».

Курс доллара снизился на 38 коп. до 61,57 руб.

Февральские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,76% до $55,34 за баррель, WTI подорожала на 0,13% до $52,19 за баррель.

Несмотря на падение, курс доллара к рублю остался в диапазоне, осваиваемом в последние дни. Усиление падения евро было при этом вызвано слабостью евро к доллару на мировом рынке: евровалюта отступила ниже $1,04, приблизившись к обновленному 15 декабря 13-летнему минимуму, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».