Евро обновил минимум к доллару почти за 14 лет

Курс евро к доллару впервые с 8 января 2003 г. опустился ниже отметки в $1,04 за евро на «ястребином» прогнозе по повышению ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,0417 доллара с $1,0537 на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов он достигал значения в $1,0395 за евро - минимума с 8 января 2003 г.

Укреплению американской валюты способствовало решение ФРС впервые в 2016 г. повысить базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. При этом регулятор заявил, что в 2017 г. теперь ожидаются три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня в 1,375%.