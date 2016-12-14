Мировая экономика

ФРС предсказуемо повысила ставку

Регулятор не стал полностью разгадывать главную загадку – какой будет политика ФРС в 2017 году
Alex Brandon / AP

ФРС не обманула ожиданий рынка, который предсказывал 100%-ную вероятность повышения ставки на 0,25 п. п. – до 0,5–0,75%. Этого ждали все экономисты, опрошенные FT и WSJ. Ждал рынок от ФРС и намеков – какими темпами регулятор будет ужесточать политику. И Федрезерв дал ответ: в 2017 г. его руководство ждет трех повышений.

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Дежавю прошлого года, когда ФРС тоже обещала повышать ставки, но ограничилась одним повышением, делится впечатлением гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Заявление ФРС очень сдержанно и практически полностью повторяет текст ноябрьского, говорит Том Левинсон из «Сбербанк CIB». Прогноз повышения ставки говорит об ужесточении риторики, не согласна Наталия Орлова из Альфа-банка: рынок закладывался только на два повышения. Есть вероятность, что ФРС готовится к более активным действиям в следующем году, считает она.

В ожидании итогов заседания ФРС курс доллара падал: евро вырос до $1,065 с $1,062 на предыдущем закрытии. Приостановился и рост рубля: в 19.00 мск на торгах Московской биржи курс доллара вырос до 61,1 руб./$ (на 57,7 коп. выше уровня закрытия торгов во вторник).

После решения ФРС, по данным на 22:20 МСК, курс рубля упал на 1,3% до 61,94 руб./$, доллар незначительно укрепился к евро – на 0,4%. Нефть марки Brent подешевела на 2,46% до $54,3/барр. Dow Jones, S&P500 потеряли по 0,3%, Nasdaq – 0,28%.

Рубль продолжит слабеть, предупреждают аналитики «Уралсиба»: при сохранении цен на нефть на текущем уровне доллар может подорожать до 65 руб./$. В краткосрочной перспективе доллар немного укрепится, а курс рубля упадет до 62 руб./$, но в долгосрочной перспективе давление будет небольшим, считает Левинсон.

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Экономика США нагревается, а ФРС дала понять, что не будет мешать ей расти, считает главный экономист JPMorgan Энтони Чан (цитата по Bloomberg). В III квартале 2016 г. экономика США выросла на 3,2% до рекордных показателей за два года. ФРС улучшила среднюю оценку темпов роста ВВП в 2016 г. до 1,9% с прогнозировавшихся в сентябре 1,8%. В 2017 г., по прогнозам ФРС, экономика вырастет на 2,1% (прогноз лучше на 0,1 п. п.), прогноз на 2018 г. сохранен без изменений – 2%.

Теперь нужно дождаться определенности в отношении бюджетной и налоговой политики избранного президента США Дональда Трампа, для рынков именно это будет решающим фактором, говорит Левинсон. У Трампа амбициозные планы, он рассчитывает на рост в 3–4% ежегодно, в том числе за счет снижения налогов и роста бюджетных расходов. Такая политика приведет к росту инфляции и, как следствие, процентных ставок.

Реформы Трампа могут увеличить годовой бюджетный дефицит на $450 млрд, или на 2,4% ВВП, оценили эксперты Центра налоговой политики. По подсчетам зампредседателя ФРС Стэнли Фишера, увеличение дефицита на 1 п. п. ВВП предполагает повышение ставки на 0,5 п. п.

Повышение ставки и заявления ФРС переводят развивающиеся рынки в зону риска. Доходности облигаций США растут, а это еще больше стимулирует укрепление доллара (индекс американской валюты уже поднялся до максимума с 2003 г.). Это приведет к масштабному оттоку капитала с развивающихся рынков, особенно Китая, Бразилии и Турции, ждут аналитики «ВТБ капитала». По данным EPFR, за ноябрь инвесторы вывели из фондов развивающихся рынков $9 млрд.

Комментарии  ()
Korsikanec
23:16 14.12.2016
Да какое это "повышение ставки"?! Ерунда. То ли дело наша Эльвира - без всяких расчётов берет и повышает ставку в полтора раза. А когда надо снижать ставку - тупо не снижает, чтоб жизнь мёдом не казалась. Забери, Америка, нашего "лучшего центрального банкира мира"!!!
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