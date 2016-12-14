Рынки пытаются разгадать загадку ФРС

Повышение ставки ФРС на заседании в среду уже практически свершившийся факт. Рынок процентных фьючерсов оценивает шансы в 100%, свидетельствуют данные CME Group. Ждут повышения ставки и все 120 опрошенных Reuters экономистов на фоне позитивной статистики США.

Экономика США в III квартале выросла на 3,2% в годовом исчислении, свидетельствуют скорректированные данные. В ноябре уровень безработицы упал с 4,9% месяцем ранее до 4,6% – самого низкого показателя с августа 2007 г. Потребительские цены в октябре росли максимально быстро с октября 2014 г. – на 1,6% к тому же периоду 2015 г., свидетельствуют данные минтруда США, при целевом показателе ФРС в 2%.

Никто не сомневается в повышении ставки ФРС, главная интрига – что будет со ставками дальше, констатируют эксперты. В 2017 г. ФРС поднимет ставку дважды, прогнозируют аналитики Morgan Stanley: в сентябре и декабре. Этого же ждет и рынок процентных фьючерсов. А вот шесть экспертов, опрошенных UBS, считают, что ФРС поднимет ставку в 2017 г. четыре раза. Политика избранного президента США Дональда Трампа может привести к «шоку инфляционного спроса», вклад которого составит почти 1 п. п. в росте экономики, из-за чего ФРС будет повышать ставки примерно на 1 п. п. ежегодно, указывают аналитики TD Securities (цитата по Reuters). До лета второго повышения не будет, уверен Роберто Перли из Cornerstone Macro, пока конгресс не одобрит пакет реформ Трампа. На победу Трампа ФРС скорее всего ответит более быстрым, чем ожидалось, ужесточением монетарной политики, предупредил председатель ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли.

Риторика ФРС скорее всего ужесточится, говорит главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Очевидно, что на финансовых рынках и у самой ФРС растет недовольство таким долгим периодом чрезвычайно низких ставок, продолжает он. ФРС должна компенсировать обещания Трампа смягчить бюджетную политику, согласна Наталия Орлова из Альфа-банка, вполне возможно, регулятор объявит, что будет повышать ставку активнее.

Рост ставки, а также решение ЕЦБ на прошлой неделе продлить программу скупки активов до конца 2017 г. могут поддержать рискованные активы до конца года, пишут аналитики «Сбербанк CIB». Но если темпы роста окажутся высокими, глобальный валютный рынок накроет волна распродаж, предупреждают аналитики «Уралсиба». Хотя бы намек, что в 2017 г. ФРС совершит еще 2–3 повышения, приведет к укреплению доллара, вырастет давление на глобальный валютный рынок и биржевые котировки нефти, предупреждает гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Все это приостановит повышательный тренд рубля, говорит он. Политика ФРС может стать серьезным фактором для ослабления рубля в ближайшие несколько недель, согласны аналитики «Уралсиба»: при сохранении цен на нефть на текущем уровне и повышении ставки доллар может подорожать до 65 руб./$. Ослабление рубля неизбежно, считает Надоршин. Влияние на рубль будет минимальным, не согласен Дмитрий Полевой из ING: повышение практически полностью заложено в его цену. Худший сценарий для рубля – падение курса до 64–65 руб./$, считает Орлова, это произойдет в случае очень резкой риторики ФРС и негативной реакции на развивающихся рынках.

В долгосрочной перспективе рост ставок может негативно отразиться на российском рынке облигаций, предупреждает Полевой. Номинальные ставки в США по пятилетним гособлигациям к 2019 г. подберутся к 3%, а могут оказаться и выше, говорил на финансовом форуме «Ведомостей» в ноябре старший вице-президент по финансам и стратегии «Полюса» Михаил Стискин. Как только появится возможность получать нормальную доходность на западных рынках, привлекательность России начнет снижаться, считает он. В долгосрочной перспективе реакция будет несильной, не согласна Орлова: рынок облигаций не очень ликвидный, на рынке в основном портфели банков, которые не стремятся их продавать.

Больше всего пострадают развивающиеся рынки, предупреждают аналитики «ВТБ капитала», из-за больших долгов, номинированных в долларах. Укрепление доллара вслед за повышением ставки приведет к ухудшению ситуации с фондированием и ликвидностью, что особенно актуально для развивающихся экономик. По данным Банка международных расчетов, сумма долларового долга, который в 2017 г. предстоит выплатить компаниям из таких стран, составляет почти $120 млрд. Кроме того, из-за повышения ставки начнется вывод капитала из развивающихся стран, ждет Орлова, привлекательность инвестиций в развитые рынки вырастет.

Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США находилась у двухлетнего максимума: в начале торгов она достигла 2,528%, а на закрытие снизилась до 2,478% (против 1,867% в день выборов президента США, см. график). Доходность двухлетних облигаций выросла до 1,13%.

Но слишком быстрый рост доходностей и доллара может привести к росту кредитных спредов, кризисным явлениям на развивающихся рынках и временной приостановке перехода от дефляции к инфляции, пишут аналитики BofA. Затем начнется долгая эпоха инфляции, уверены они, указывая, что приток средств в казначейские облигации с защитой от инфляции (TIPS) за последние восемь недель оказался рекордным. Доходность TIPS достигла 2,01% – максимума с сентября 2014 г., пишет WSJ, после нескольких лет скептицизма инвесторы поверили, что инфляция наконец достигнет целевого уровня в 2%.