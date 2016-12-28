«Ак Барс» выплатил 1,3 млрд рублей вкладчикам Татфондбанка

Банк «Ак Барс» сообщил, что выплатил 1,3 млрд руб. страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка. Как передает ТАСС, это около 50% от общего объема выплат, которые должны пройти через «Ак Барс». Банк выплатит возмещение более чем 18 500 вкладчикам.

Выплаты страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка начались 26 декабря. Этим занимаются пять банков-агентов. Кроме «Ак Барса» это Сбербанк, «ВТБ 24», Россельхозбанк, Банк «ФК Открытие».

С 15 декабря ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и ввел в банк внешнюю администрацию. Ранее ТАСС сообщал, что объем страховой ответственности перед вкладчиками кредитной организации составит 57,6 млрд руб. Татфондбанк - второй по величине банк Татарстана, 40% в нем принадлежит правительству республики. Проблемы Татфондбанка сказались на других банках региона, а правительство Татарстана было вынуждено делать заявления, чтобы предотвратить панику вкладчиков, и заверять, что надежно контролирует банковский сектор.