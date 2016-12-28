Набиуллина не видит проблем для банковской системы Татарстана из-за Татфондбанка

Ситуация с Татфондбанком не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарстана, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина телеканалу «Россия 24». «Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора», - цитирует ТАСС.

С 15 декабря ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и ввел в банк внешнюю администрацию. Татфондбанк - второй по величине банк Татарстана, 40% в нем принадлежит правительству республики.