Банк на Красных Воротах лишился лицензии

Банк России с 29 декабря отозвал лицензию у московского АО Акционерный коммерческий банк «Банк на Красных Воротах» (БНКВ). Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 декабря банк занимал 275-е место в банковской системе страны.

Решение об отзыве лицензии регулятор принял с учетом «реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», сообщает пресс-служба ЦБ. По оценке регулятора, Банк на Красных Воротах «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». «Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), - говорится в сообщении на сайте ЦБ. - Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами».

Об отключении банка от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) ЦБ 23 декабря сообщили «РИА Новости» и «Банки.ру» со ссылкой на источники. В колл-центре банка «РИА Новости» сказали, что организация приостановила проведение всех клиентских операций, включая выдачу вкладов. Порталу «Банки.ру» там же заявили, что интернет-банк при этом работает.

«Банк на Красных Воротах» соблюдает все обязательные нормативы ЦБ, но их значения находятся на минимально допустимом уровне, сообщал «Прайм». За последние три месяца банк потерял 370 млн руб. клиентских средств. Убыток банка за 11 месяцев года достиг 314 млн руб.