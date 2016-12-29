Сечин попросил Медведева о санации «Пересвета» банком «Роснефти» – «Интерфакс»

Крупнейшие кредиторы банка «Пересвет» - «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленная палата (ТПП) обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка, сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

«Пересвет», входивший в топ-50 российских банков и активно привлекавший средства госкомпаний, с 21 октября находится под управлением временной администрации. ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета» и сейчас обсуждает с ними его дальнейшую судьбу.

По словам источника «Интерфакса», письмо премьеру от лица кредиторов «Пересвета» на прошлой неделе направили Игорь Сечин (в качестве председателя совета директоров «Интер РАО»), руководитель «Русгидро» Николай Шульгинов и президент ТПП Сергей Катырин.

Кредиторы указывают на существенные потери в варианте банкротства банка, отметил источник. В случае санации «Пересвета» акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, крупные кредиторы - 85%. Оставшуюся сумму может предоставить Банк России, пишут авторы письма.

В качестве потенциального санатора в письме предлагается подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, впервые информация о том, что этот банк рассматривается в качестве инвестора «Пересвета», появилась еще в конце октября).

Обращение к премьеру объясняется не только стремлением получить его общую поддержку: ряд крупнейших кредиторов "Пересвета" - госкомпании, для участия в bail-in им нужны директивы правительства, следует из письма.

Резолюция премьера, адресованная его первому заму Игорю Шувалову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, - «прошу поддержать обращение в части принятия всех решений по санации банка», сказал источник агентства. В случае необходимости премьер поручил подготовить директивы.