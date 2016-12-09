Банк «Пересвет» утратил капитал

Банк «Пересвет» к началу декабря полностью утратил собственные средства. Его отрицательный капитал на 1 декабря составил 35,1 млрд руб., говорится в уведомлении Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

Во второй половине октября ЦБ ввел временную администрацию в «Пересвет», объяснив это тем, что банк не платил кредиторам более семи дней. Одновременно регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что является страховым случаем. Однако данных о его финансовом состоянии ЦБ пока не раскрывал.

По итогам октября капитал банка был положительным и составлял 8,9 млрд руб., следует из данных Федресурса. Последняя оборотная ведомость, которую банк раскрыл на сайте ЦБ, датирована 1 октября, из нее следует, что тогда капитал у банка был существенно выше – 30,3 млрд руб. По каким причинам «Пересвет» утратил капитал – не раскрывается.

Более 49% акций «Пересвета» принадлежит Русской православной церкви, еще один акционер, имеющий значительное влияние на банк, с долей 24%, – Торгово-промышленная палата. Они на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Доля кредитора Если весь кредитный портфель «Пересвета» окажется обесцененным – как это часто бывает после отзыва лицензии, – кредиторы могут рассчитывать на возврат лишь 34 млрд руб., писали аналитики Райффайзенбанка: «Третьей очереди с требованиями на 114,7 млрд руб. по остаткам [на счетах] и 28,5 млрд руб. по облигациям, а также около 20 млрд руб. по межбанковским кредитам достанется лишь 12 млрд руб., т. е. почти ничего».

В середине ноября зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что регулятор рассматривает возможность санации «Пересвета» вместе с его основными кредиторами. Банк может быть санирован по старой схеме – Агентством по страхованию вкладов (АСВ) с привлечением внешнего санатора, а также с помощью механизма bail-in (конвертация требований кредиторов в капитал банка), писала газета «Коммерсантъ». Человек, близкий к ЦБ, сообщил «Ведомостям», что решение по судьбе «Пересвета» регулятор должен принять в ближайшее время. Вкладчики у банка были в основном крупные как среди компаний, так и среди граждан. По подсчетам АСВ, выплаты вкладчикам могут составить около 6,3 млрд руб., несмотря на то что всего вкладов в банке было на 22,5 млрд руб., – большую часть средств держали состоятельные граждане, чьи сбережения превышали сумму страховки (1,4 млн руб.).

Скорее всего, временная администрация банка досоздала резервы в необходимом объеме, из-за чего и образовалась дыра в капитале, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Он полагает, что ЦБ мог это сделать для того, чтобы отразить реальное положение дел в банке и определиться с объемом вложений в его финансовое оздоровление. Обесцененными оказались активы примерно на 44 млрд руб., или немногим меньше 20% всех активов банка по состоянию на 1 октября. Если предположить, что все резервы были созданы по кредитному портфелю банка, то больше трети кредитов обесценены.

«У банка был слишком низкий уровень просроченной задолженности в портфеле, он не соответствовал его профилю кредитования – у банка были высокие ставки по кредитам и заемщики не лучшей категории качества», – говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Он указывает, что оценить ситуацию с качеством активов банка может только ЦБ, который видит не только баланс, но и первичную документацию: «Мы предполагали, что в банке могут быть какие-либо схемные операции. Похожая ситуация была во Внешпромбанке». По итогам первого полугодия по МСФО доля неработающих кредитов в банке была всего лишь 0,6%.

В начале октября рейтинговое агентство Fitch писало, что «Пересвет» выдавал кредиты компаниям, не имеющим реальных активов. На 100 крупнейших заемщиков банка тогда приходилось чуть меньше 50% кредитного портфеля, у многих из них (на 17 млрд руб.) были некоторые признаки аффилированности между собой или с менеджментом банка. Из 17 млрд руб. кредиты на 12 млрд руб. (около половины капитала по методике Fitch) были особенно высокорисковыми, поскольку были выданы в основном структурам, не имеющим реальных активов, и банк был их единственным кредитором (см. врез).

Представитель ЦБ вчера сообщил, что регулятор не комментирует действующие банки.