Кувейт сократил добычу на 130 000 б/с, Оман - на 45 000 б/с

Кувейт снизил добычу на 130 000 баррелей в сутки с 1 января в соответствии с договоренностями ОПЕК, а Оман сократил производство на 45 000 б/с.

Кувейт приостановит работу 80-90 нефтедобывающих скважин, заявил глава госкорпорации Kuwait Oil Co. Джамал Джафар. Кроме того, страна в этом году проведет намеченные на 2018 г. ремонтные работы, приводит его слова газета Al-Anba.

Оман, добывающий 1,01 млн б/с, также уже начал снижать добычу, сказал глава маркетингового департамента министерства нефти страны Али аль-Риями.

Ирак, также участвующий в соглашении, намерен добиться запланированного снижения добычи за счет меньшего производства тяжелой нефти и нефти средней плотности, сказал министр нефти страны Джабар Али аль-Ляиби.

Всего страны ОПЕК и 11 нефтедобывающих государств, не входящих в картель, договорились снизить добычу примерно на 1,8 млн б/с.