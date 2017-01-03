Цены на Brent и WTI обновили максимумы с июля 2015 года

Цены на Brent и WTI обновили максимумы с июля 2015 г., ММВБ - исторический максимум в ходе первых в 2017 г. торгов. Российская валюта начала торги стремительным ростом к доллару и евро.

Баррель нефти Brent подорожал на 2,46% до $58,22 (данные на 12.47 мск), фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,51% до $55,04 за баррель. По итогам 2016 г. нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, Brent - на 52%.

Индекс ММВБ к 13.09 мск вырос на 2,02% до 2277,78 пункта, РТС - на 2,38% до 1179,75 пункта. Предыдущий максимум ММВБ был зафиксирован 14 декабря 2016 г., РТС обновил максимум с сентября 2014 г.

К 12.56 мск курс доллара расчетами «завтра» упал на 32 коп. до 60,95 руб., евро - на 1,1 руб. до 63,42 руб.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вырос на 38,03 коп., составив 61,0372 руб.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», укрепление курса рубля к доллару и евро связано с позитивной конъюнктурой мировых рынков капитала, в том числе ростом цен на нефть. Нефть дорожает в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК.

Торги в новом году начались 2 января в Европе, где индексы выросли благодаря позитивным статданным, а также подъему котировок акций банков. Производственный PMI в еврозоне в декабре вырос до 54,9 пункта с 53,7 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что российский бизнес уже адаптировался к курсу доллара в районе текущих значений, сильное укрепление рубля нежелательно.

«Если мы будем тратить все нефтегазовые доходы на дополнительные расходы, это будет приводить к укреплению курса рубля. Хорошо это или нет? Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 руб. за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет?» - говорил он.