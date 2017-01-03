Введение системы «ГЛОНАСС» для «европротокола» перенесено на 2018 год

Правительство перенесло начало применения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в обязательном автостраховании (ОСАГО) при оформлении ДТП по «европротоколу» еще на один год, следует из постановления от 31 декабря, опубликованного на сайте кабмина во вторник.

Ранее Минтранс выступил с предложением отложить внедрение новой навигационной системы с 1 января 2017 г. на начало 2018 г.

Изначально планировалось, что применять систему « ГЛОНАСС» водители будут с 1 января 2016 г., затем сроки были передвинуты на год.

Действующее законодательство допускает оформление незначительных ДТП в рамках ОСАГО без вызова сотрудников ГИБДД, если не было пострадавших людей, участвовали только два автомобиля и у водителей нет разногласий относительно обстоятельств происшествия и определения его виновника.