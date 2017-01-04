Набиуллина стала лучшим председателем ЦБ в Европе по версии The Banker

Эльвира Набиуллина стала лучшим председателем центробанка в Европе по версии журнала The Banker.

По мнению журнала, Набиуллина всегда указывала на необходимость снижения инфляции и ее усилия привели к тому, что уровень инфляции по итогам 2016 г. опустился ниже 6% (по данным Росстата - 5,4%). Это минимальное значение в новейшей истории России.

«Важно, что 2016 г. стал поворотной точкой в настроении населения и участников рынка в части инфляционных ожиданий. В начале 2016 г. инфляционные ожидания участников рынка были выше нашей цели по инфляции (4% к концу 2017 г.), но сейчас они приблизились к таргету и находятся на уровне 4,5-4,7%», - заявила изданию Набиуллина.

The Banker также отметил усилия Набиуллиной по оздоровлению банковского сектора - с 2014 г. были отозваны лицензии у порядка 300 банков.