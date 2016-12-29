ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Это Банк на Красных Воротах и НКБ, «переехавший» в столицу из Калмыкии

Банк России под Новый год, с 29 декабря, отозвал лицензии у московских АО Акционерный коммерческий банк «Банк на Красных Воротах» (БНКВ) и ООО КБ «НКБ». По данным отчетности, по величине активов на 1 декабря Банк на Красных Воротах занимал 275-е место в банковской системе страны, НКБ - 527-е. Обе организации являются участниками системы страхования вкладов. АСВ сообщило, что выплаты вкладчикам банков начнутся не позднее 18 января, банки-агенты для этого будут отобраны не позднее 11 января.

Об отключении НКБ от системы ЦБ «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) с 16 декабря стало известно тремя днями позже. Об отключении от этой системы БНКВ стало известно 23 декабря. В обоих случаях это сообщали «РИА Новости» и «Банки.ру» со ссылкой на источники. У обоих банков лицензии отозвали с учетом «реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

Банк на Красных Воротах

По оценке регулятора, Банк на Красных Воротах «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». «Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), - говорится в сообщении на сайте ЦБ. - Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами».

23 декабря колл-центре банка «РИА Новости» сказали, что организация приостановила проведение всех клиентских операций, включая выдачу вкладов. Порталу «Банки.ру» там же заявили, что интернет-банк при этом работает. «Банк на Красных Воротах» соблюдает все обязательные нормативы ЦБ, но их значения находятся на минимально допустимом уровне, сообщал «Прайм». За последние три месяца банк потерял 370 млн руб. клиентских средств. Убыток банка за 11 месяцев года достиг 314 млн руб.

Ключевыми акционерами БНКВ, клиентами и партнерами исторически были различные организации строительного сектора, в том числе подконтрольные братьям Ротенбергам, сообщает портал «Банки.ру». Среди акционеров банка - бывший руководитель корпорации «Трансстрой» Владимир Брежнев и бывший председатель правления, а ныне глава совета директоров банка Александр Петров.

НКБ

НКБ не соблюдал требований законодательства в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в части своевременного предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, объясняет пресс-служба ЦБ. «При неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски, - говорится на сайте регулятора. - Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций». Решение об отзыве лицензии было принято с учетом реальной угрозы интересам вкладчиков и кредиторов НКБ.

В 2015 г. НКБ получил чистый убыток по РСБУ в размере 7,43 млн руб., годом ранее убыток банка составил 13,57 млн, за первые шесть месяцев 2016 г. убыток банка составил 1,55 млн руб., отмечали «Банки.ру». «Прайм» сообщал, что за январь–ноябрь нынешнего года чистый убыток банка составил почти 30 млн руб. Основной причиной убыточности банка портал называет высокий уровень операционных расходов при низком уровне чистых процентных доходов. По данным «Прайма», к 1 ноября капитал НКБ приблизился к минимально допустимому значению в 300 млн руб. и составил 304 млн руб., к декабрю он вырос до 318 млн руб. НКБ в ноябре также резко сократил кредитование юридических лиц – с 306,3 млн до 51,3 млн руб., а кредитование физлиц сократил в 1,75 раза – до 141,2 млн руб., напоминает агентство.

НКБ был зарегистрирован в июне 1994 г. в Калмыкии под названием «Национальный клиринговый банк». В 2015 г. он «переехал» в Москву. Сейчас кредитная организация принадлежит 10 акционерам, каждый из которых имеет в банке 10%-ную долю.