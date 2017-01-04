Цены на нефть стабилизировались, Brent торгуется у $55,44 за баррель

Нефть слабо меняется в цене, инвесторы оценивают заявления нефтедобывающих стран об изменениях добычи и ждут данных о запасах топлива в США.

Мартовский фьючерс на нефть Brent к 17.55 мск подешевел до $55,44 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль уменьшилась к этому времени до $52,28 за баррель.

Накануне Кувейт сообщил о том, что страна с начала месяца уменьшила добычу нефти на 130 000 баррелей в сутки в соответствии с договоренностями ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Оман, не входящий в картель, намерен сократить добычу на 45 000 б/с в течение января.

Кроме того, участники рынка ждут данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут обнародованы в четверг, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был выходным днем. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей.