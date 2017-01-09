Brent торгуется на уровне $56,82 за баррель

К 8.46 мск 9 января мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $56,82 за баррель. Февральские фьючерсы на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому же времени торговались на уровне $53,7 за баррель. В понедельник котировки начали снижаться на опасениях, что при увеличении экспорта из Ирана, Ливии, а при росте активности производителей сланцевой нефти усилия ОПЕК по сокращению добычи будут иметь ограниченный эффект, отмечает «Интерфакс».

За минувшую неделю – первую неделю 2017 г. – торги по нефти шли разнонаправленно и в целом котировки выросли на 0,5% на ожиданиях, что заявленное в ноябре снижение добычи сырья странами ОПЕК в итоге поможет сократить его запасы. В первый рабочий день 2017 г. котировки доходили до рекордных за полтора года $58 за баррель.

В минувший четверг стало известно, что за последнюю неделю 2016 г. резервы нефти в США сократились сразу на 7 млн баррелей. В пятницу цены поддержали сообщения о решении Royal Dutch Shell приостановить из-за атак повстанцев работу нефтепровода в Нигерии, мощность которого позволяет транспортировать до 140 000 баррелей нефти в сутки.

Добывающие страны с начала января приступили к реализации мер по снижению производства нефти. Саудовская Аравия уже сократила добычу в январе на 468 000 баррелей, как сообщала The Wall Street Journal. Тот факт, что Эр-Рияд, неформальный лидер ОПЕК, выполняет взятые на себя обязательства, повышает шансы, что его примеру последуют и другие страны, что может привести к дальнейшему росту цен. Резервные реальные показатели добычи, публикуемые различными независимыми источниками, начнут поступать только в начале февраля, предупреждает «Интерфакс». Мониторинговая комиссия, созданная добывающими странами для контроля за реализацией соглашения, проведет свое первое заседание 21 января.

По данным Thomson Reuters Oil Flows, Иран активно продает нефть из накопленных за годы санкций резервов, сократив их до 16,4 млн баррелей с 29,6 млн баррелей в октябре.

Снизить эффективность шагов ОПЕК по снижению предложения может также Ливия, которая заявила, что работает над возобновлением работы новых месторождений, остановленных из-за гражданской войны. Снижению запасов может помешать рост активности производителей сланцевой нефти.