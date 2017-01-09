ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 60 рублей

Банк России опустил официальный курс доллара ниже 60 руб. На 10 января курс доллара ЦБ установлен на уровне 59,8961 руб., что на 76,08 коп. ниже предыдущего значения (60,66 руб.), действовавшего в новогодние каникулы. Последний раз официальный курс доллара был на этом уровне в конце июля 2015 г.

Официальный курс евро снижен на 69,86 коп. до 63,1125 руб.

Котировки нефти Brent на мировых рынках сегодня снижались, но по состоянию на 13.00 мск оставались выше $56 за баррель.