Курс доллара упал ниже 60 рублей

Курс доллара 5 января 2017 г. упал ниже 60 руб. – впервые за полтора года. Последний раз курс американской валюты ниже 60 руб. наблюдался в конце июля 2015 г. По состоянию на 14.25 мск единица валюты США стоила 59,82 руб., к 14.50 – 59,50 руб. Падали и котировки евро – до 62,5 руб. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на новогодние праздники, – 60,6 руб.

В четверг Ирак объявил о начале сокращения добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК. Котировки нефти Brent перешли к росту – на 0,5% – и по состоянию на 14.30 мск превысили $56,7 за баррель. Доллар в четверг снижался на 0,5% к корзине мировых валют WSJ Dollar Index после публикации стенограммы декабрьского совещания ФРС, на котором участники говорили о существенной неопределенности в экономике США при президенте Дональде Трампе.

Из-за укрепления рубля индекс ММВБ в четверг окончательно растерял весь рост начала года. К 14.40 мск он упал до 2231,43, что на 0,06% ниже уровня закрытия торгов 30 декабря 2016 г. Долларовый индекс РТС достиг 1179,07 пункта, что на 0,2% выше уровня среды и на 2,3% выше уровня конца декабря, передал «Интерфакс».

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что российский бизнес уже адаптировался к текущему курсу доллара, а сильное укрепление рубля нежелательно. «Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 руб./$, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет? – сказал Силуанов. – Думаю, что дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему, и считаю, что, проводя ответственную бюджетную политику, эти дополнительные нефтегазовые доходы лучше было бы в большем объеме сберечь и сохранить в резервы».