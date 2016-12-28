Силуанов: Доллар дешевле 60 рублей угрожает конкурентоспособности бизнеса

Российский бизнес уже адаптировался к курсу доллара в районе текущих значений, сильное укрепление рубля нежелательно, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если мы будем тратить все нефтегазовые доходы на дополнительные расходы, это будет приводить к укреплению курса рубля. Хорошо это или нет? Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 руб. за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет?» - сказал Силуанов .

"Думаю, что дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему, и считаю, что проводя ответственную бюджетную политику, эти дополнительные нефтегазовые доходы лучше было бы в большем объеме сберечь и сохранить в резервы", - заявил министр.

Рыночных факторов для серьезной волатильности курса рубля в следующем году Минфин не видит. «Все будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС, но серьезных колебаний нашей валюты не ожидаем, поскольку мы в сегодняшних прогнозах не ожидаем каких-то резких изменений ставок ФРС. Действительно, есть прогнозы, что пару раз будут приниматься решения о повышении ставки, но я не вижу серьезных последствий для курса рубля. Платежный баланс у нас сильный, в последующие годы сокращаем бюджетный дисбаланс, поэтому каких-то серьезных последствий для курсовых соотношений нет», - сказал Силуанов.