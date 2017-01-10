ЦБ и Минфин выступают за одобрение поправок о натуральных выплатах в ОСАГО до 1 марта

Центробанк России считает необходимым как можно скорее принять поправки в закон об ОСАГО. Речь идет об изменении порядка преимущественных выплат в натуральной форме в этом виде страхования. С таким заявлением выступил зампредседателя регулятора Владимир Чистюхин на заседании «круглого стола» в Думе.

«Нам следует определиться с тем, хотим ли мы повысить доступность ОСАГО. Здесь имеется в виду как возможность приобрести полис ОСАГО без проблем, так и возможность качественного урегулирования убытка при возникновения ДТП», - пояснил он.

ЦБ пришел к выводу, что без принятия поправок решить проблему повышения доступности ОСАГО невозможно.