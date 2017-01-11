Brent торгуется на уровне $53,7 за баррель

К 9.08 мск 11 января мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $53,7 за баррель. К этому же моменту февральские фьючерсы на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоили $50,96 за баррель. После двух дней падения котировки слабо корректировались с утра на новостях о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК, однако у участников рынка остаются сомнения в скором восстановлении баланса спроса и предложения сырья, отмечает «Интерфакс».

Ирак сократил производство на 160 000 в день и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. По данным СМИ, азиатские покупатели уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.

Однако остается слишком много новостей о сохраняющемся избытке предложения сырья, добавляет агентство. Запасы нефти в США, по прогнозам, по итогам прошлой недели вновь продемонстрируют рост. Официальная статистика выйдет в среду, а данные отраслевого American Petroleum Institute во вторник показали рост резервов на 1,5 млн баррелей на предыдущей неделе.

Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 000 баррелей в сутки (б/с), за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal. Наращивают экспорт также Иран и Ирак, который в феврале планирует отгрузить из порта Басра рекордные объемы нефти.

Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США во вторник повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017 г. до 9 млн с ожидавшихся ранее 8,78 млн б/с. Brent, по прогнозам экспертов Минэнерго, будет стоить в среднем $53,5 за баррель в текущем году и $56,18 - в следующем.

Рынок углеводородов консолидируется на низких отметках, достигнутых в понедельник, из-за сомнений в отношении соблюдения странами ОПЕК согласованных сокращений добычи, а также в быстрой ребалансировке рынка, считают аналитики Citigroup.