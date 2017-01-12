Бывший владелец банка «Траст» Юров освобожден из-под стражи в Киевской области

Бывший владелец банка «Траст» Илья Юров был освобожден из-под стражи в зале Бориспольского районного суда Киевской области, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

«Согласно сообщению, НЦБ Интерпола МВД России из НЦБ Интерпола Украины поступила информация о том, что решением Бориспольского районного суда Киевской области Юров И. С. был освобожден из-под стражи в зале суда», – сказал Куренной.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура России направила Киеву запрос о выдаче Юрова для привлечения к уголовной ответственности за совершение трех преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере). Как сообщил Куренной, информация о рассмотрении Генпрокуратурой Украины запроса о выдаче Юрова до настоящего момента в российское надзорное ведомство не поступала, при этом в соответствии с конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. сроки рассмотрения запроса о выдаче не установлены.

В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере – дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.