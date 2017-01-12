В 2016 году ЦБ отозвал лицензии у 97 банков, 17 НПФ и 69 страховых компаний

За прошлый год Банк России отозвал лицензии у 97 банков, 17 НПФ, 69 страховых компаний и 32 управляющих компаний. Об этом сообщил главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд на Гайдаровском форуме.

«В 2016 г. были отозваны лицензии 97 кредитных организаций, 68 из них были признаны банкротами. 59 из них имели заключение о недостоверности годовой отчетности», – сказал Горегляд.

Среди НПФ восемь имели недостоверную отчетность, среди страховых компаний 32 предоставили недостоверную отчетность, из управляющих компаний недостоверную отчетность предоставили 14.