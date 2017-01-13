Сбербанк увеличил прибыль в 2016 году более чем вдвое

Чистая прибыль Сбербанка (без учета событий после отчетной даты, по РСБУ) в 2016 г. составила 517,0 млрд руб., сообщил госбанк. Это означает, что он более чем удвоил прибыль - в 2015 г. аналогичный показатель Сбербанка составила 236,3 млрд руб. Котировки Сбербанка после выхода сообщения выросли на 0,6%.

По итогам года чистый процентный доход банка увеличился на 41,5% до 1,1 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 21,3% до 318,6 млрд руб. Расходы на совокупные резервы в 2016 г. составили 257,0 млрд руб. или 64% от объема за 2015 г. «Существенное влияние на объем расходов в декабре и за год в целом оказало укрепление курса рубля по отношению к основным иностранным валютам», - отмечает банк.