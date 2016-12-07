Прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев выросла в 2,4 раза

За 11 месяцев 2016 г. чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ выросла в годовом измерении в 2,4 раза и составила 483,2 млрд руб. Это сообщает ТАСС со ссылкой на отчет банка. Чистая прибыль за ноябрь выросла в годовом выражении на 57,5% до 53,4 млрд руб.

Чистый процентный доход банка за отчетный период вырос на 44,9% до 1 трлн руб. Процентные доходы увеличились на 4,6% за счет роста объема работающих активов, процентные расходы сократились на 21,7% за счет оптимизации структуры средств клиентов в пользу более дешевых ресурсов, а также за счет снижения уровня процентных ставок относительно прошлого года.

Чистый комиссионный доход Сбербанка за 11 месяцев увеличился по сравнению с показателем годом ранее на 21,6% до 280,5 млрд руб. Основной прирост показателя обеспечивают услуги эквайринга и другие операции с банковскими картами. Кроме того, доход вырос и от банковского страхования и расчетно-кассового обслуживания.