Греф под видом инвалида пришел в отделение Сбербанка

Председатель правления Сбербанка Герман Греф пришел в отделение банка под видом человека с ограниченными возможностями, чтобы протестировать проект «Особенный банк». Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.

«В преддверии Международного дня инвалида Сбербанк запустил тестирование своих отделений и сервисов для клиентов с инвалидностью с помощью специализированных костюмов GERT, имитирующих разные формы физических ограничений. В запуске проекта принял участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф», – говорится в сообщении.

Результаты тестирования, предложения и отзывы сотрудников будут учтены в проекте «Особенный банк» по адаптации процессов и каналов обслуживания для клиентов с ограниченными возможностями, отметили в банке.