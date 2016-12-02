Сбербанк не смог продать торговые центры на Новом Арбате

Российский аукционный дом (РАД) 1 декабря должен был провести аукцион по продаже торговых комплексов «Новоарбатский» и «Валдай» на Новом Арбате, следует из лотовой документации. По словам представителя РАДа, торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. Продать планировалось шесть торговых помещений общей площадью 15 855 кв. м согласно документации. Там же сказано, что торги проводились в интересах компаний «Евромагазин 21 век» и «СБК-авто». По данным «СПАРК-Интерфакса», обе эти фирмы через «СБК тотал» контролирует «Сбербанк капитал». Собственники «Новоарбатского» и «Валдая» планировали выручить за площади в комплексе не менее 4,1 млрд руб., сказано в лотовой документации. Учитывая месторасположение объектов на одной из самых крупных торговых улиц Москвы и наличие «Детского мира» в одном из них в качестве якорного арендатора, данную оценку можно считать адекватной рынку, говорит старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова. Но при условии отсутствия каких-либо юридических рисков, оговаривается она.

Трудности продажи 5,4 миллиарда рублей планировала выручить мэрия Москвы в 2015 г. от продажи двух высоток-книжек на Новом Арбате, которые примыкают к «Новоарбатскому» и «Валдаю», но торги не состоялись. Уже в этом году одно из зданий купил за 2,4 млрд руб. акционер Capital Group Павел Тё

На прошлой неделе два представителя инвестиционных компаний, рассматривающих приобретение площадей в центрах на Новом Арбате, говорили, что у объекта сложности с документами. В частности, по словам одного из них, структура Сбербанка до конца не решила все вопросы с предыдущими владельцами объектов по поводу перехода прав собственности на площади. С учетом этих факторов предлагаемая цена выглядит довольно высокой, говорил он. Что это за владельцы, собеседник «Ведомостей» не сказал. Однако, согласно «СПАРК-Интерфаксу», 25% «Евромагазин 21 век» принадлежит фирме «Арбат тотал групп» (развивала сеть магазинов «12 месяцев») бывшего советника главы «Ростеха» Айнитдина Каржаува. Такая же доля в «СБК-авто» у совладельца и гендиректора компании «Стройсевергрупп» Сергея Зорина. Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Связаться с представителями «Арбат тотал групп», Каржаувом и Зориным не удалось.

«Новоарбатский» и «Валдай» построены в конце 60-х гг. прошлого века. В марте 2001 г. был убит один из совладельцев «Новоарбатского» – Вячеслав Гаврилов. А в 2004 г. руководство центра и арендаторы сообщили о попытке захвата «Новоарбатского» структурой, связанной с Банком Москвы. Они объясняли это тем, что еще в 1997 г. компания ЗАО «Торговый дом «Семенов и сыновья» (владела на тот момент «Новоарбатским») взяла кредит на $2 млн в Мосбизнесбанке, который спустя год был приобретен Банком Москвы. Сам торговый дом «Семенов и сыновья» в 2001 г. был признан банкротом. Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин в интервью «Ведомостям» в 2004 г. рассказывал, что все кредитные обязательства по торговому центру были погашены в ходе продажи объекта «инвесторами, действующими через кипрские компании». Другие подробности он не раскрыл. А предприниматель Дмитрий Ключев в интервью «Ведомостям» уже в 2012 г. называл владельцем «Новоарбатского» именно «Арбат тотал групп».