Сбербанк временно снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

До 31 января 2017 г. Сбербанк проводит акцию «Новогоднее предложение» для ипотечных заемщиков. В ходе нее базовые ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» будут снижены на 0,5 процентного пункта и составят 11,5–13% годовых в рублях, сообщает пресс-служба банка.

Дополнительное снижение ставок на 0,5 п. п. также коснется специального предложения, которое распространяется на отдельные регионы России: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть, Калининградскую, Ростовскую области, Татарстан, Челябинскую, Омскую, Новосибирскую, Иркутскую области, Республику Якутию, Чукотский АО, Магаданскую область, Хабаровский край, Амурскую область, Приморский край, Камчатский край, Сахалинскую область.

На этих территориях по продукту «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» ставки составят 11–12,5% годовых. Молодые семьи смогут подать заявки по ставкам от 10,25 до 12,0% в регионах со специальным условием и от 10,75 до 12,5% в других регионах, говорится в сообщении Сбербанка.

Заявку на специальное предложение в регионах можно подать до 28 февраля 2017 г. Указанные ставки действуют при условии оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки.