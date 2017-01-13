Председатель ВЭБа назвал жалобу 50 сотрудников провокацией «далеко не ангелов»

Председатель ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Гайдаровского форума назвал провокацией коллективную жалобу бывших сотрудников на незаконные увольнения и невыплату вознаграждений за 2015 г., передает ТАСС. Жалоба была адресована премьер-министру Дмитрию Медведеву, заявители недовольны последствиями смены руководства госкорпорации: Горьков возглавил ВЭБ в феврале 2016 г.

«Наша команда в прошлом далеко не блистала. Поэтому понятно, что обновления будут в организации, они нужны, иначе организация не будет двигаться. К сожалению, определенные люди, далеко они не ангелы, используют эту ситуацию как провокацию. Пусть это будет на их совести. С точки зрения законодательства - мы законодательство исполняем и будем исполнять», - сказал он.

О жалобе 50 сотрудников, работавших в ВЭБе до смены его руководства в феврале 2016 г., 12 января написал «Коммерсантъ». Они пожаловались на «вопиющие и многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики» Сергеем Горьковым. Они утверждают, что в госкорпорации «под предлогом экономической целесообразности происходят массовые сокращения», но при этом «сотнями набираются новые сотрудники – преимущественно из региональных и территориальных отделений Сбербанка и бывших сотрудников компании ЮКОС». Они также утверждают, что сотрудников вынуждают увольняться по соглашению сторон при «беспрецедентном психологическом давлении». Несмотря на выявленные со стороны Мещанской межрайонной прокуратуры нарушения трудового законодательства и внеплановую проверку Государственной инспекцией по труду «нарушения и дискриминация сотрудников и бывших сотрудников старой команды продолжаются», говорится в письме.

Кадровая политика ВЭБа соответствует закону, сообщили газете в пресс-службе госкорпорации. «Новая стратегия и бизнес-модель ВЭБа требуют оптимизации его структуры, – объяснял "Коммерсанту" сам Горьков. – Некоторые сотрудники уволились в 2016 г. из-за несогласия с новой политикой, новыми правилами и возросшими требованиями к работе: это люди, которые не справились с нагрузкой либо ушли на пенсию». «Коммерсантъ» напоминает, что в компании действительно прошла официальная «оптимизация штатной численности», которая коснулась половины сотрудников старой команды.