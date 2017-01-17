Совкомбанк продает банк «Пойдем!» менеджменту

Совкомбанк, в ноябре 2016 г. выигравший конкурс на покупку банка «Пойдем!» у Агентства по страхованию вкладов (АСВ), продает эту кредитную организацию его менеджменту и частным инвесторам.

Как говорится в сообщении Совкомбанка, он подписал соглашение и находится в процессе закрытия сделки по продаже 100% акций «Пойдем!».

«Как и планировалось, мы реализуем акции банка "Пойдем!" его менеджменту. Менеджмент банка отличается высоким профессионализмом и показывает прекрасные результаты. Мы желаем новым владельцам банка успешного развития бизнеса», – приводятся слова первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского в сообщении.

В правление банка «Пойдем!» в настоящее время входят председатель Инна Рябова, зампред Анна Столчнева и главный бухгалтер Светлана Ковтун.

Ранее сообщалось, что АСВ в конце ноября 2016 г. с третьего раза смогло продать два банка финансовой группы «Лайф» – банк «Пойдем!» и Национальный банк сбережений. По итогам торгов Совкомбанк должен был выкупить банк «Пойдем!» за 382,1 млн руб., что вдвое ниже цены, которую АСВ хотело выручить за банк изначально (771,9 млн руб.).

У Совкомбанка уже есть один актив группы «Лайф» – банк «Экспресс-Волга», санатором которого он стал в сентябре 2015 г.

Совкомбанк в последнее время ведет активную политику в области слияния и поглощения других кредитных организаций. За последние два года Совкомбанк приобрел шесть кредитных организаций. Совкомбанк купил дочерние структуры иностранных организаций – «ДжиИ мани банк» (у General Electric), «АйСиАйСиАй банк Евразия» (у индийского ICICI Bank), «Гаранти банк» (у турецкого Garanti Bank). В начале октября Совкомбанк также приобрел 100% акций Меткомбанка у подконтрольной Алексею Мордашову «Севергрупп».