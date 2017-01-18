Первый зампред ВТБ не исключил укрепления рубля на 10%

Рубль в среднесрочной перспективе при благоприятных условиях может укрепиться еще на 10%, считает первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев, курирующий работу инвестблока. «Исходя из этих базовых предпосылок мы считаем, что рубль в среднесрочной перспективе будет расти. Мы смотрим в зависимости от нефти - рубль/доллар от 55 до 65 руб. Отсюда (с настоящего времени) на 10% он может вырасти», - сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Официальный курс доллара ЦБ на 18 января - 59,40 руб.

Соловьев добавил, что цена на нефть, по прогнозу «ВТБ капитала», будет потихоньку расти, ожидается в районе $40-50 за баррель или $45-55 за баррель. Он напомнил, что в России реальные процентные ставки остаются одними из самых высоких в мире, что будет способствовать притоку капитала. «Надеемся на прирост carry trade, на снижение ставок, на рост [российской] валюты против основных, базовых валют. Текущий баланс положительный», - отметил он.

«ВТБ капитал» также ожидает в 2017 г. роста вложений инвесторов в акции российских эмитентов. «Мы верим в то, что этот год должен быть годом акций в России. (. . . ) Мы считаем, что в этом году очень много фондов будут переходить в акции», - высказал мнение первый зампред.

Рисками для рубля Соловьев назвал возможное ужесточение монетарной политики в США, а также замедление темпов роста экономики Китая.